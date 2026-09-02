Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: к чему призывал

Президент США Дональд Трамп снова призвал Украину и Россию прекратить войну. Американский лидер заявил, что Вашингтон стремится построить хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами, Трамп прокомментировал ситуацию вокруг войны в Украине и подчеркнул, что боевые действия необходимо завершить. Он назвал войну "глупой" и призвал стороны прекратить конфликт.

"Украине и России следует прекратить эту глупую войну. Они должны прекратить эту глупую войну", — заявил Трамп.

Президент США также особо высказался о будущих отношениях Вашингтона с Украиной и Россией. По его словам, Соединенные Штаты хотели бы иметь хорошие контакты с двумя странами, а также с другими государствами.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной — со всеми. Это было бы здорово для бизнеса", — сказал американский президент.

Трамп связал возможное улучшение отношений с экономическими перспективами. Американский лидер отметил масштаб российской территории и ее природные ресурсы, назвав земли страны очень ценными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦРУ приезжал в РФ с предложением от США по окончании войны. После этого в Кремле было названо условие для встречи Путина, Зеленского и Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Путин истерически отреагировал на слова Зеленского о закрытии неба над РФ. После этого российский диктатор пригрозил ответом Украине. Вчера в вечернем обращении Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании об опасности полетов над территорией России.



