Трамп сделал новые заявления об Иране: приблизилось ли окончание войны

Дональд Трамп сообщил, что новое руководство Ирана хочет переговоров с Соединенными Штатами после ликвидации части руководства страны, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Также, по словам президента США, военная операция на Ближнем Востоке продвигается с опережением графика.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в комментарии The Atlantic рассказал, что Иран якобы поменял свою позицию и призывает идти на переговоры.
Президент США сказал, что часть иранских представителей, ранее участвовавших в переговорах с США, погибли во время американских и израильских ударов. По его словам, иранцы должны были пойти на соглашение раньше, но "они играли слишком хитро".
В интервью телеканалу CNBC Трамп подчеркнул, что военная операция США в Иране проходит успешно.
