Трамп сделал новые заявления об Иране: приблизилось ли окончание войны
Трамп сделал новые заявления об Иране: приблизилось ли окончание войны

Трамп заявил о переговорах с Ираном и успехе операции США.

1 марта 2026, 19:15
Автор:
Slava Kot

Дональд Трамп сообщил, что новое руководство Ирана хочет переговоров с Соединенными Штатами после ликвидации части руководства страны, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Также, по словам президента США, военная операция на Ближнем Востоке продвигается с опережением графика.

Трамп сделал новые заявления об Иране: приблизилось ли окончание войны

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в комментарии The Atlantic рассказал, что Иран якобы поменял свою позицию и призывает идти на переговоры.

"Они хотят вести переговоры, и я согласился на это, поэтому буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны предложить то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", – сказал Трамп.

Президент США сказал, что часть иранских представителей, ранее участвовавших в переговорах с США, погибли во время американских и израильских ударов. По его словам, иранцы должны были пойти на соглашение раньше, но "они играли слишком хитро".

В интервью телеканалу CNBC Трамп подчеркнул, что военная операция США в Иране проходит успешно.

"Операция США в Иране продвигается очень хорошо. Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории. Мы делаем свою работу не только для нас, но и для всего мира. И все идет впереди графика", – добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США подтвердили первые потери после атаки на Иран. Стало известно, сколько американских солдат погибло и получило тяжелые ранения в военной операции.

Также "Комментарии" писали, что Корпус стражей исламской революции объявил о мести США из-за смерти Али Хаменеи. Дональд Трамп предостерег Иран от эскалации.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
