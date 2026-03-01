Трамп сделал новые заявления об Иране: приблизилось ли окончание войны

Дональд Трамп сообщил, что новое руководство Ирана хочет переговоров с Соединенными Штатами после ликвидации части руководства страны, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Также, по словам президента США, военная операция на Ближнем Востоке продвигается с опережением графика.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в комментарии The Atlantic рассказал, что Иран якобы поменял свою позицию и призывает идти на переговоры.

"Они хотят вести переговоры, и я согласился на это, поэтому буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны предложить то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", – сказал Трамп.

Президент США сказал, что часть иранских представителей, ранее участвовавших в переговорах с США, погибли во время американских и израильских ударов. По его словам, иранцы должны были пойти на соглашение раньше, но "они играли слишком хитро".

В интервью телеканалу CNBC Трамп подчеркнул, что военная операция США в Иране проходит успешно.

"Операция США в Иране продвигается очень хорошо. Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории. Мы делаем свою работу не только для нас, но и для всего мира. И все идет впереди графика", – добавил Трамп.

