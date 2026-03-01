Трамп зробив нові заяви про Іран: чи наблизилось закінчення війни

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Дональд Трамп повідомив, що нове керівництво Ірану хоче переговорів зі Сполученими Штатами після ліквідації частини керівництва країни, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також за словами президента США військова операція на Близькому Сході просувається з випередженням графіка.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп у коментарі The Atlantic розповів, що Іран нібито змінив свою позицію та закликає йти на переговори.
Президент США сказав, що частина іранських представників, які раніше брали участь у переговорах з США, загинули під час американських та ізраїльських ударів. За його словами, іранці мали піти на угоду раніше, але "вони грали занадто хитро".
В інтерв’ю телеканалу CNBC Трамп підкреслив, що військова операція США в Ірані відбувається успішно.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США підтвердили перші втрати після атаки на Іран. Стало відомо скільки американських солдатів загинуло та отримало важкі поранення у військовій операції.
Також "Коментарі" писали, що Корпус вартових ісламської революції оголосив про помсту США через смерть Алі Хаменеї. Дональд Трамп застеріг Іран від ескалації.