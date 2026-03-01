Трамп зробив нові заяви про Іран: чи наблизилось закінчення війни

Дональд Трамп повідомив, що нове керівництво Ірану хоче переговорів зі Сполученими Штатами після ліквідації частини керівництва країни, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також за словами президента США військова операція на Близькому Сході просувається з випередженням графіка.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у коментарі The Atlantic розповів, що Іран нібито змінив свою позицію та закликає йти на переговори.

"Вони хочуть вести переговори, і я погодився на це, тому буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали запропонувати те, що було дуже практичним і легким для виконання, раніше. Вони занадто довго чекали", – сказав Трамп.

Президент США сказав, що частина іранських представників, які раніше брали участь у переговорах з США, загинули під час американських та ізраїльських ударів. За його словами, іранці мали піти на угоду раніше, але "вони грали занадто хитро".

В інтерв’ю телеканалу CNBC Трамп підкреслив, що військова операція США в Ірані відбувається успішно.

"Операція США в Ірані просувається дуже добре. Це дуже жорстокий режим, один з найжорстокіших режимів в історії. Ми робимо свою роботу не тільки для нас, але й для всього світу. І все йде попереду графіка", – додав Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США підтвердили перші втрати після атаки на Іран. Стало відомо скільки американських солдатів загинуло та отримало важкі поранення у військовій операції.

Також "Коментарі" писали, що Корпус вартових ісламської революції оголосив про помсту США через смерть Алі Хаменеї. Дональд Трамп застеріг Іран від ескалації.