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Трамп сделал странное заявление, что самолетов до 1999 года не существовало

Дональд Трамп во время выступления заявил, что при жизни его отца "не существовало самолетов".

30 июля 2026, 09:37
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление, выступая на испытательном полигоне General Motors в штате Мичиган. Говоря о своем отце Фреде Трампе, американский лидер сказал, что тот не пользовался самолетами, поскольку их не было до 1999 года.

Трамп сделал странное заявление, что самолетов до 1999 года не существовало

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп обратился к работникам и руководителям автомобильной промышленности, восхваляя американских автопроизводителей, а затем он перешел к истории о своем отце объясняя, что означает "роскошь" в семье Тармпов.

"У меня был отличный отец, и он работал в сфере недвижимости. Он не хотел самолетов. В те времена самолетов не было", — заявил Трамп.

Позже президент объяснил, что хотел подчеркнуть скромные представления своего отца о роскоши.

Трамп сделал странное заявление, что самолетов до 1999 года не существовало - фото 2

Трамп сделал странное заявление, что самолетов в 1999 году "не существовало"

По его словам, для Фреда Трампа символом изобилия был новый автомобиль Cadillac каждые два года, а не частный самолет. Однако именно фраза о самолетах быстро стала вирусной в социальных сетях.

"Трамп утверждает, что самолетов не существовало, когда его отец был жив. Фред Трамп родился в 1905 году и умер в 1999 году", — заметил американский политический обозреватель Эд Крассенштейн.

Кроме того, другие указали, что первый успешный полет самолета братья Райт совершили еще в 1903 году, то есть за два года до рождения отца Трампа. Комментаторы также напомнили, что уже в 1914 году состоялся первый регулярный коммерческий авиарейс, а в течение жизни Фреда Трампа авиация стала одним из ключевых видов транспорта в мире.

В соцсетях новое заявление Трампа о самолетах снова активизировало споры о состоянии здоровья президента США. Часть комментаторов связала его слова с возможными когнитивными проблемами 80-летнего Дональда Трампа. Один пользователь написал: "У старца голос, похожий на голос великого и необычного мужчины", а другой утверждал: "Он явно унаследовал ген болезни Альцгеймера от отца".

Ранее прортал "Комментарии" сообщал, что Трамп уснул на похоронах своего "лучшего друга" сенатора Линдси Грэма. Впоследствии в Белом доме отреагировали на видео с сонным президентом США.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/trump-sparks-new-health-fears-37489066
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