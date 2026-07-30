Трамп зробив дивну заяву, що літаків до 1999 року не існувало

Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву під час виступу на випробувальному полігоні General Motors у штаті Мічиган. Говорячи про свого батька Фреда Трампа, американський лідер сказав, що той не користувався літаками, оскільки їх не було до 1999 року.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп звернувся до працівників та керівників автомобільної промисловості, вихваляючи американських автовиробників, а потім він перейшов до історії про свого батька пояснюючи, що означає "розкіш" у родині Тармпів.

"У мене був чудовий батько, і він працював у сфері нерухомості. Він не хотів літаків. У ті часи літаків не було", — заявив Трамп.

Пізніше президент пояснив, що хотів підкреслити скромні уявлення свого батька про розкіш.

Трамп зробив дивну заяву, що літаків у 1999 році "не існувало"

За його словами, для Фреда Трампа символом достатку був новий автомобіль Cadillac кожні два роки, а не приватний літак. Однак саме фраза про літаки швидко стала вірусною у соціальних мережах.

"Трамп стверджує, що літаків не існувало, коли його батько був живий. Фред Трамп народився в 1905 році та помер у 1999 році", — зауважив американський політичний оглядач Ед Крассенштейн.

Крім того інші вказали, що перший успішний політ літака брати Райт здійснили ще у 1903 році, тобто за два роки до народження батька Трампа. Також коментатори нагадали, що вже у 1914 році відбувся перший регулярний комерційний авіарейс, а протягом життя Фреда Трампа авіація стала одним із ключових видів транспорту у світі.

У соцмережах нова заява Трампа про літаки знову активізувала суперечки щодо стану здоров'я президента США. Частина коментаторів пов'язала його слова з можливими когнітивними проблемами 80-річного Дональда Трампа. Один користувач написав: "У старця голос, схожий на голос великого та незвичайного чоловіка", а інший стверджував: "Він явно успадкував ген хвороби Альцгеймера від батька".

Раніше прортал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заснув на похороні свого "кращого друга" сенатора Ліндсі Грема. Згодом у Білому домі відреагували на відео з сонним президентом США.