Трамп сделал странное заявление, что самолетов не существовало до 1999 года

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление, выступая на испытательном полигоне General Motors в штате Мичиган. Говоря о своем отце Фреде Трампе, американский лидер сказал, что тот не пользовался самолетами, поскольку их не было до 1999 года.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп обратился к работникам и руководителям автомобильной промышленности, восхваляя американских автопроизводителей, а затем он перешел к истории о своем отце объясняя, что означает "роскошь" в семье Тармпов.

"У меня был отличный отец, и он работал в сфере недвижимости. Он не хотел самолетов. В те времена самолетов не было", — заявил Трамп.

Позже президент объяснил, что хотел подчеркнуть скромные представления своего отца о роскоши.

Трамп сделал странное заявление, что самолетов в 1999 году "не существовало"

По его словам, для Фреда Трампа символом изобилия был новый автомобиль Cadillac каждые два года, а не частный самолет. Однако именно фраза о самолетах быстро стала вирусной в социальных сетях.

"Трамп утверждает, что самолетов не существовало, когда его отец был жив. Фред Трамп родился в 1905 году и умер в 1999 году", — заметил американский политический обозреватель Эд Крассенштейн.

Кроме того, другие указали, что первый успешный полет самолета братья Райт совершили еще в 1903 году, то есть за два года до рождения отца Трампа. Комментаторы также напомнили, что уже в 1914 году состоялся первый регулярный коммерческий авиарейс, а в течение жизни Фреда Трампа авиация стала одним из ключевых видов транспорта в мире.

В соцсетях новое заявление Трампа о самолетах снова активизировало споры о состоянии здоровья президента США. Часть комментаторов связала его слова с возможными когнитивными проблемами 80-летнего Дональда Трампа. Один пользователь написал: "У старца голос, похожий на голос великого и необычного мужчины", а другой утверждал: "Он явно унаследовал ген болезни Альцгеймера от отца".

Ранее прортал "Комментарии" сообщал, что Трамп уснул на похоронах своего "лучшего друга" сенатора Линдси Грэма. Впоследствии в Белом доме отреагировали на видео с сонным президентом США.