Трамп сделал заявление о президентских дебатах: чего требует экс-президент

Лидер республиканцев и кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал провести следующие дебаты с будущим представителем Демократической партии на канале Fox News. Этот канал традиционно занимает прореспубликанскую позицию в США.



Дональд Трамп на дебатах. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал заявление о президентских дебатах, где требует сменить телеканал.

"Мои дебаты с позорным Джо Байденом, худшим президентом в истории США, планировали транслировать на Fake News ABC (телеканал новостей ABC News)… где-то в сентябре. Теперь, когда Джо вышел из гонки, я считаю, что дебаты, кого бы не выбрали радикальные левые демократы должны проводиться на Fox News, а не на очень предвзятом ABC", — заявил Трамп.

Первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли на телеканале CNN 27 июня. После дебатов аналитики канала обнаружили 40 ложных утверждений от обоих кандидатов, при чем 30 из них принадлежали Трампу. Несмотря на это, дебаты считаются неудачными для Джо Байдена, который через месяц после них объявил о прекращении своего участия в президентской гонке, а Демократическая партия должна избрать нового кандидата.

Следующие дебаты между кандидатами в президены должны были состоятся 10 сентября на телеканале ABC News. Однако из-за снятия Байдена и заявления Трампа, непонятно, какой канал будет транслировать дебаты и состоятся ли они вообще.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о семи главных кандидатах Демократической партии, которые могут заменить Байдена.

Также "Комментарии" писали о том, есть ли у вице-президента США и главной кандидатки от демократов Камалы Харрис шанс победить Дональда Трампа согласно опросам среди избирателей.