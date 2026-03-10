Трамп зробив заяву про Путіна та Зеленського: чи є надія на мир в Україні

Між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським існує величезна ненависть і, схоже, вони не можуть домовитися. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп після розмови із главою Кремля.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

При цьому сама розмова з Путіним Трамп назвав "дуже гарною".

"Ми говорили про Україну – це просто нескінченна боротьба... між президентом Путіним та президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитись", – зазначив американський лідер.

Незважаючи на це, за словами Трампа, розмова була позитивною. Крім України, як стверджує Трамп, вони обговорили ситуацію на Близькому Сході.

"Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною та Росією. Це було б корисніше", – зазначив президент США.

Підсумовуючи, Трамп додав, що розмова була гарною і Путін хоче діяти "дуже конструктивно".

Читайте також на порталі "Коментарі" — диктатор РФ Володимир Путін провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про факт прямого контакту повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, наголосивши на тривалості та тональності переговорів.

За словами представника Кремля, лідери двох держав не спілкувалися у такому форматі з кінця минулого року. Цього разу розмова зайняла близько 60 хвилин і охопила найгостріші питання світового порядку денного.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп зробив нову заяву про терміни завершення війни в Ірані.



