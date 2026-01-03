Трамп зробив заяву про удари по Венесуелі: що сталося з Мадуро, якого затримали

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали і вивезли з країни. США успішно здійснили широкомасштабний удар. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

“Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом з дружиною захопили та вивезли з країни”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.

Трамп пообіцяв, що деталі опублікують згодом. Він також анонсував пресконференцію в Мар-а-Лаго, яка відбудеться о 18:00 за київським часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели у суботу. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у мережі X.

Також видання "Коментарі" повідомляло — у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.



