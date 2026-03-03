Трамп сделал жесткое заявление: что теперь говорит о переговорах с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил Ирану, что время истекло и уже слишком поздно для переговоров. Так глава Белого дома прокомментировал слова одного из пользователей Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Один из пользователей соцсети с именем Marc Thiessen написал, что удары США привели к "рождение доктрины Трампа". На это американский президент сказал, что лаконично, но категорически.

"Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство исчезли. Они хотят разговаривать. Я сказал: "Слишком поздно!", — ответил американский лидер.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай жестко отреагировал на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив о нарушении суверенитета страны и норм международного права. В Министерство иностранных дел Китая назвали удары США и Израиля "неприемлемыми" и призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

Также издание "Комментарии" писало – решение президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана уже играет на руку России – и этот эффект будет только усиливаться с увеличением продолжительности конфликта. Об этом в колонке для Bloomberg пишет обозреватель Марк Чемпион.

По его оценке, кампания, которая может занять четыре-пять недель, существенно истощает американские ракетные арсеналы – как наступательные, так и оборонительные. Параллельно будут расти мировые цены на нефть и газ, являющиеся критически важными источниками доходов для российского бюджета и военной машины.

Дополнительные дивиденды Москва может получить при блокировании Ормузского пролива или ударов по энергетической инфраструктуре Персидского залива. В таком случае подсанкционные российские энергоносители станут еще востребованнее. В то же время, поддержка масштабной воздушной кампании США требует значительных разведывательных ресурсов – от спутниковых данных до авиаразведки, которые сейчас помогают Украине. Их возможное перенаправление ослабит оборонительные возможности Киева.



