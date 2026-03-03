Трамп зробив жорстку заяву: що тепер каже про переговори з Іраном

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Ірану, що час сплинув і вже занадто пізно для переговорів. Так глава Білого дому прокоментував слова, одного з користувачів Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Один з користувачів соцмережі з іменем Marc Thiessen написав, що удари США призвели до "народження доктрини Трампа". На це американський президент сказав відповів, що лаконічно, але категорично.

"Їхня протиповітряна оборона, ВПС, ВМС і керівництво зникли. Вони хочуть розмовляти. Я сказав: „Занадто пізно!“, — відповів американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай жорстко відреагував на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, заявивши про порушення суверенітету країни та норм міжнародного права. У Міністерство закордонних справ Китаю назвали удари США та Ізраїлю "неприйнятними" й закликали до негайного припинення бойових дій на Близькому Сході.

Також видання "Коментарі" писало – рішення президента США Дональда Трампа розпочати воєнну операцію проти Ірану вже грає на руку Росії – і цей ефект лише посилюватиметься зі збільшенням тривалості конфлікту. Про це у колонці для Bloomberg пише оглядач Марк Чемпіон.

За його оцінкою, кампанія, яка може тривати чотири-п’ять тижнів, істотно виснажить американські ракетні арсенали – як наступальні, так і оборонні. Паралельно зростатимуть світові ціни на нафту і газ, що є критично важливими джерелами доходів для російського бюджету та військової машини.

Додаткові дивіденди Москва може отримати у разі блокування Ормузької протоки або ударів по енергетичній інфраструктурі Перської затоки. У такому випадку підсанкційні російські енергоносії стануть ще більш затребуваними. Водночас підтримка масштабної повітряної кампанії США потребує значних розвідувальних ресурсів – від супутникових даних до авіарозвідки, які нині допомагають Україні. Їх можливе перенаправлення ослабить оборонні можливості Києва.



