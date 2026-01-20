Трамп слил частную переписку с Макроном и Рютте: есть упоминания об Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп опубликовал фрагменты частной переписки с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Скриншоты текстовых сообщений он изложил в собственной соцсети Truth Social, не объяснив мотивы такого шага. В переписке говорится о международной безопасности, Ближнем Востоке, Гренландии и войне в Украине.
Трамп слил частную переписку с Макроном и Рютте
В сообщении Макрона, адресованном Трампу, французский лидер отмечает общие позиции по Сирии и Ирану, однако в то же время демонстрирует непонимание американских претензий на Гренландию.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона
В другом сообщении Трамп обнародовал частное сообщение от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В нем глава Альнсу выражает поддержку действиям Трампа в вопросах Сирии, Газы и Украины.
Трамп опубликовал сообщение от Рютте
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил Макрону, отказавшемуся присоединиться к Совету мира.
Также "Комментарии" писали, что Трамп прислал странное письмо премьеру Норвегии.