Трамп слил частную переписку с Макроном и Рютте: есть упоминания об Украине

Президент США Дональд Трамп опубликовал фрагменты частной переписки с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Скриншоты текстовых сообщений он изложил в собственной соцсети Truth Social, не объяснив мотивы такого шага. В переписке говорится о международной безопасности, Ближнем Востоке, Гренландии и войне в Украине.

Трамп слил частную переписку с Макроном и Рютте

В сообщении Макрона, адресованном Трампу, французский лидер отмечает общие позиции по Сирии и Ирану, однако в то же время демонстрирует непонимание американских претензий на Гренландию.

"Мы полностью согласны с Сирией, мы можем сделать большие дела относительно Ирана. Я не понимаю, что вы делаете по Гренландии. Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днем. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских на поля. Давайте поужинаем вместе в Париже в четверг, прежде чем вы вернетесь в США", – написал Макрон.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона

В другом сообщении Трамп обнародовал частное сообщение от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В нем глава Альнсу выражает поддержку действиям Трампа в вопросах Сирии, Газы и Украины.

"Уважаемый Дональд, то, чего вы достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои выступления в СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и Украине. Я предан поиску пути по Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами", — написал Макрон.

Трамп опубликовал сообщение от Рютте

