Трамп злив приватне листування з Макроном та Рютте: є згадки про Україну

Президент США Дональд Трамп опублікував фрагменти приватного листування з президентом Франції Емманюелем Макроном та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Скриншоти текстових повідомлень він виклав у власній соцмережі Truth Social, не пояснивши мотивів такого кроку. У переписці йдеться про міжнародну безпеку, Близький Схід, Гренландію та війну в Україні.

Трамп злив приватне листування з Макроном та Рютте

У повідомленні Макрона, яке адресоване Трампу, французький лідер наголошує на спільних позиціях щодо Сирії та Ірану, однак водночас демонструє нерозуміння американських претензій на Гренландію.

"Ми повністю погоджуємося щодо Сирії, ми можемо зробити великі справи щодо Ірану. Я не розумію, що ви робите щодо Гренландії. Я можу організувати зустріч G7 після Давосу в Парижі у четвер вдень. Я можу запросити українців, данців, сирійців та росіян на поля. Давайте повечеряємо разом у Парижі у четвер, перш ніж ви повернетеся до США", – написав Макрон.

Трамп опублікував повідомлення від Макрона

В іншому дописі Трамп оприлюднив приватне повідомлення від генерального секретаря НАТО Марка Рютте. У ньому очільник Альнсу висловлює підтримку діям Трампа у питаннях Сирії, Гази та України.

"Шановний Дональде, те, чого ви досягли в Сирії, неймовірно. Я використаю свої виступи в ЗМІ в Давосі, щоб висвітлити вашу роботу там, у Газі та в Україні. Я відданий пошуку шляху щодо Гренландії. Не можу дочекатися зустрічі з вами", — написав Макрон.

Трамп опублікував повідомлення від Рютте

