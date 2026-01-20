Трамп злив приватне листування з Макроном та Рютте: є згадки про Україну

Рубрики
Президент США Дональд Трамп опублікував фрагменти приватного листування з президентом Франції Емманюелем Макроном та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Скриншоти текстових повідомлень він виклав у власній соцмережі Truth Social, не пояснивши мотивів такого кроку. У переписці йдеться про міжнародну безпеку, Близький Схід, Гренландію та війну в Україні.
Трамп злив приватне листування з Макроном та Рютте
У повідомленні Макрона, яке адресоване Трампу, французький лідер наголошує на спільних позиціях щодо Сирії та Ірану, однак водночас демонструє нерозуміння американських претензій на Гренландію.
Трамп опублікував повідомлення від Макрона
В іншому дописі Трамп оприлюднив приватне повідомлення від генерального секретаря НАТО Марка Рютте. У ньому очільник Альнсу висловлює підтримку діям Трампа у питаннях Сирії, Гази та України.
Трамп опублікував повідомлення від Рютте
