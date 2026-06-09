Трамп снова оконфузился: уснул на матче финала НБА (ВИДЕО)

Третий финальный матч НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс" привлек внимание не только спортивными событиями, но и присутствием президента США Дональда Трампа, чье появление на трибунах "Мэдисон-сквер-гарден" вызвало волну критики.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп посетил третий матч финальной серии НБА впервые с 2015 года, став первым действующим президентом США, появившимся на этой стадии турнира за последние годы. Однако появление политика в его родном Нью-Йорке не прошло незамеченным, а Трамп попал сразу в несколько курьезных ситуаций.

Присутствие президента повлекло за собой масштабные меры безопасности в районе Мангеттена. Болельщики жаловались на длинные очереди, запрет на сумки и перекрытые улицы. По этой причине часть традиционных фан-зон отменили.

Негативная реакция фанатов усилилась после того, как президент появился на экранах во время исполнения гимна. Во время трансляции Дональда Трампа встретили громким освистованием.

Однако еще больше критики вызвали в США кадры, на которых Трамп дремлет в частной ложе на матче НБА. Видео быстро разошлось по сети и собрало более 14 миллионов просмотров.

"Закрывает городские кварталы, заставляет всех ждать сверхурочно, а затем спит во время игры", — говорится в одном из популярных комментариев под видео.

В свою очередь, активистка Эми Сискинд написала: "О Боже, после всего этого Трамп спит на игре "Никс"!"

Трамп, родившийся в Нью-Йорке, является довольно непопулярным человеком в городе. На выборах 2024 года он получил менее 839 тысяч голосов против более чем 1,9 миллиона у Камалы Харрис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп уснул в Белом доме во время мероприятия.