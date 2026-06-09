Трамп знову оконфузився: заснув на матчі фіналу НБА (ВІДЕО)

Третій фінальний матч НБА між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс" привернув увагу не лише спортивними подіями, а й присутністю президента США Дональда Трампа, чия поява на трибунах "Медісон-сквер-гарден" викликала хвилю критики.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп відвідав третій матч фінальної серії НБА вперше з 2015 року, ставши першим чинним президентом США, який з’явився на цій стадії турніру за останні роки. Однак поява політика в його рідному Нью-Йорку не пройшла непоміченою, а Трамп потрапив одразу в кілька курйозних ситуацій.

Присутність президента спричинила масштабні заходи безпеки в районі Мангеттена. Вболівальники скаржилися на довгі черги, заборону на сумки та перекриті вулиці. Через це частину традиційних фан-зон скасували.

Негативна реакція фанатів посилилася після того, як президент з’явився на екранах під час виконання гімну. Під час трансляції Дональда Трампа зустріли гучним освистуванням.

Однак ще більше критики викликали в США кадри на яких Трамп дрімає у приватній ложі на матчі НБА. Відео швидко розійшлося мережею та зібрало понад 14 мільйонів переглядів.

"Закриває міські квартали, змушує всіх чекати понаднормово, а потім спить під час гри", — йдеться в одному з популярних коментарів під відео.

Своєю чергою, активістка Емі Сіскінд написала: "О Боже, після всього цього Трамп спить на грі "Нікс"!"

DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. pic.twitter.com/rFrW6c4cME — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Трамп, який народився в Нью-Йорку, є доволі непопулярною особою у місті. На виборах 2024 року він отримав менше 839 тисяч голосів проти понад 1,9 мільйона у Камали Гарріс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заснув у Білому домі під час заходу.