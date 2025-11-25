Трамп снова отправил России "сладкого пряника", а Украине дал "жесткий кнут"

Президент США Дональд Трамп направил в Россию спецпредставителя Стива Виткоффа для обсуждения мирного плана с Владимиром Путиным. А в Украину поедет министр армии США Дэн Дрисколл, который до этого вел переговоры по проекту соглашения в Киеве, причем делал это достаточно в жесткой форме.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в Truth Social рассказал, что отправил своих представителей в Украину и Россию для обсуждения мирного плана для окончания войны.

"Надеясь завершить этот мирный план, я поручил своему специальному посланнику Стиву Виткоффу встретиться с Путиным в Москве, и в то же время секретарь армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами", — написал Трамп.

Стив Виткофф давний союзник Трампа, который с февраля уже пять раз встречался с Путиным. Каждая встреча длилась от двух до пяти часов, а российский диктатор каждый раз принимал его достаточно тепло и с объятиями.

Однако разговоры Виткоффа и Путина сопровождаются постоянными проблемами. Виткофф не берет с собой стенографистов США, а иногда пользуется услугами русских переводчиков. Как следствие, несколько раз возникали недоразумения относительно договоренностей между ним и Путиным.

В отличие от Виткоффа, Дрисколл проявляет резко другой стиль работы. Financial Times сообщает, что во время встречи в Киеве он опоздал, использовал жесткую лексику и настаивал на скорейшем завершении войны. В частности, Дрисколл сказал, что "нам нужно покончить с этим дерьмом", а также подчеркнул, что Украина находится в "очень плохом положении".

Таким образом Трамп отправил снова России "пряника" в виде Виткоффа, а в Украину поедет "кнут" — Дрисколл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп поставил Зеленскому и Путину условие мирного плана.

Также "Комментарии" писали о трех пунктах мирного плана, где Украина и США не достигли согласия.