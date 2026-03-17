Трамп снова соврал: экс-президенты США разоблачили его новую ложь
Трамп снова соврал: экс-президенты США разоблачили его новую ложь

Клинтон, Буш, Обама и Байден отрицали слова Трампа о поддержке его войны против Ирана.

17 марта 2026, 10:05
Slava Kot

Несколько бывших президентов США публично отрицали слова действующего главы государства Дональда Трампа, утверждавшего, что один из его предшественников якобы тайно похвалил его за действия против Ирана. Представители всех живых экс-президентов заявили, что подобного разговора с Трампом не было.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

16 мая Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что недавно разговаривал с одним из бывших президентов США. По его словам, собеседник якобы сказал, что "хотел бы сделать то, что делает Трамп", имея в виду войну против Ирана. В то же время, американский лидер отказался назвать имя этого человека, объяснив это тем, что не хочет "ставить его в неудобное положение".

После этого заявления журналисты обратились к представителям всех живых экс-президентов США, среди которых Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден. В ответ спикеры бывших лидеров категорически отрицали слова Трампа.

Представитель Билла Клинтона сообщил телеканалу CNN, что в последнее время никаких разговоров между Клинтоном и Трампом не происходило ни по Ирану, ни по другим вопросам. Аналогичные ответы предоставили представители Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джо Байдена, заявившие, что их руководители не общались с Трампом по этому поводу.

Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-iran-war-presidents-clinton-obama-bush-biden-b2939831.html
