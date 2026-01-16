Трамп знову погрожує іншим країнам тарифами: за що цього разу

Американський президент Дональд Трамп знову пригрозив запровадженням тарифів іншим країнам.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Цього разу йдеться про тих, хто не підтримає його рішення щодо Гренландії. При цьому Трамп назвав себе "королем тарифів", виступаючи в Білому домі.

Про Гренландію президент США згадав, коментуючи питання щодо тарифів на ліки.

"Я можу ввести мито для країн, якщо вони не погодяться з Гренландією, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я можу це зробити ", – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв що у Європі зробили чергове попередження Сполученим Штатам Америки у контексті заяв президента Дональда Трампа щодо Гренландії.

Зокрема, міністр фінансів Франції Ролан Лескюр попередив міністра фінансів США Скотта Бессента про можливий розрив торговельних відносин. За словами французького міністра, можливе захоплення Гренландії поставить під загрозу економічні відносини між Європою та Сполученими Штатами. Водночас він не сказав, чи відповідатиме Євросоюз економічними санкціями, якщо США все ж вирішать вторгнутися в Гренландію.

Видання "Коментарі" також наводило заяву прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка сказала, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою. За її словами, це стосується не лише острова чи Королівства Данії, а є принциповим питанням міжнародного права. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами перед важливими переговорами з урядом США та союзниками.

Водночас вона наголосила, що Данія готова співпрацювати з США та іншими союзниками у питаннях безпеки.