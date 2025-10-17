Трамп спросил Зеленского о России: ответ президента Украины всех рассмешил (ВИДЕО)

Зеленский рассмешил всех, отвечая на вопросы Трампа. Фото из открытых источников

Во время совместной встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне прозвучала забавная сцена, вызвавшая смех в зале. Трамп поинтересовался мнением Зеленского по поводу недавнего предложения представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева построить "тоннель между США и Россией".

Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины получил вопросы от журналистов по поводу заявлений представителя Путина по поводу тоннеля между РФ и США. Президент США поинтересовался мнением президента Украины, как он относится к такому предложению.

"Я не буду рад этому", – сказал Зеленский.

После этих слов зал разразился смехом, а журналисты, дипломаты и присутствующие политики не сдержали эмоций.

На смешной момент обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что смех в зале был не случайным.

"О российской идее тоннеля между Аляской и рашкой получилось интересно. Трамп спросил у Зеленского, тот ответил, все посмеялись. И смеялись именно над россиянами, потому что сама идея Дмитриева — это исключительно о попытке выслужиться перед США. И в Вашингтоне хорошо это понимают", — считает Коваленко.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил бизнесмену Илону Маску построить "тоннель Путина – Трампа", который должен соединить Россию и США. Дмитриев назвал этот проект символом "единства между Америкой и Афроевразией".

