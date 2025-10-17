logo_ukra

НОВИНИ

Трамп запитав Зеленського про Росію: відповідь президента України всіх розсмішила (ВІДЕО)

Під час зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський дотепно відповів на питання про "тунель між Росією та США", чим викликав сміх у залі.

17 жовтня 2025, 21:57
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час спільної зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні пролунала кумедна сцена, що викликала сміх у залі. Трамп поцікавився думкою Зеленського щодо нещодавньої пропозиції представника російського диктатора Кирила Дмитрієва побудувати "тунель між США та Росією".

Трамп запитав Зеленського про Росію: відповідь президента України всіх розсмішила (ВІДЕО)

Зеленський розсмішив усіх відповідаючи на питання Трампа. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України отримав питання від журналістів щодо заяв представника Путіна щодо тунелю між РФ та США. Президент США поцікавився думкою президента України, як він ставиться до такої пропозиції.

"Я не буду радий цьому", — сказав Зеленський.

Після цих слів зал вибухнув сміхом, а журналісти, дипломати та присутні політики не стримали емоцій.

На кумедний момент звернув увагу керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, що сміх у залі був не випадковим.

"Щодо російської ідеї тунелю між Аляскою та рашкою вийшло цікаво. Трамп запитав у Зеленського, той відповів, всі посміялися. І сміялися саме над росіянами, бо сама ідея дмітрієва — це виключно про спробу вислужитися перед США. І у Вашингтоні добре це розуміють", — вважає Коваленко.

Раніше спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв запропонував бізнесмену Ілону Маску побудувати "тунель Путіна – Трампа", який мав би з’єднати Росію та США. Дмитрієв назвав цей проєкт символом "єдності між Америкою та Афроєвразією". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп сам висміяв ідею Росії побудувати тунель між США та РФ.

Також "Коментарі" писали, що Трамп похвалив одяг Зеленського та самого президента України.



