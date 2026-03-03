Президент США Дональд Трамп заявил о "практически неограниченных" запасах боеприпасов США и подверг резкой критике поддержку Украины при предыдущей администрации. Американский лидер сравнил президента Владимира Зеленского с П.Т. Барнумом, считающимся легендарным американским шоуменом.

Трамп сравнил Зеленского с П.Т. Барнумом. Фото из открытых источников

По данным Washington Post, ситуация на Ближнем Востоке вызывает озабоченность среди американских военных, а Пентагон опасается, что война с Ираном может выйти из-под контроля. Американское издание отмечает слова генерала Дэна Кейна, который выразил обеспокоенность во время встречи с Трампом и ближайшими советниками президента на прошлой неделе. Глава Объединенного комитета начальников штабов США предупредил, что большая операция против Ирана столкнется с трудностями, поскольку запасы боеприпасов США значительно иссякли в результате поддержки Израиля и Украины.

После обнародования материала в американской газете Трамп опубликовал в Truth Social сообщение по поводу запасов оружия.

"Запасы боеприпасов Соединенных Штатов, имеющие средний и выше среднего уровня качества, никогда не были больше и лучше – как мне сегодня сообщили, мы имеем практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно", — написал Трамп.

Отдельно президент США подверг критике своего предшественника Джо Байдена и сравнил Зеленского с основателем крупнейшего цирка в США.

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдав все П.Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины – на сумму в сотни миллиардов долларов. И, хотя он отдал так много чрезвычайно дорогого оружия (БЕСПЛАТНО!), он не позаботился о его замене. К счастью, я восстановил войско во время первого срока и продолжаю это делать. У Соединенных Штатов есть запасы и готовы к большой победе", — написал Трамп.

П.Т. Барнум – выдающийся американский предприниматель и шоумен 19 века, основатель легендарного цирка "Величайшее шоу на Земле". Известный как "Принц мистификаций" он стал символом экстравагантного маркетинга и громких рекламных кампаний. Его подходы к созданию зрелищ и искусному манипулированию вниманием публики заложили фундамент для современной индустрии развлечений и пиара.

