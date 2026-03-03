Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил о "практически неограниченных" запасах боеприпасов США и подверг резкой критике поддержку Украины при предыдущей администрации. Американский лидер сравнил президента Владимира Зеленского с П.Т. Барнумом, считающимся легендарным американским шоуменом.
Трамп сравнил Зеленского с П.Т. Барнумом. Фото из открытых источников
По данным Washington Post, ситуация на Ближнем Востоке вызывает озабоченность среди американских военных, а Пентагон опасается, что война с Ираном может выйти из-под контроля. Американское издание отмечает слова генерала Дэна Кейна, который выразил обеспокоенность во время встречи с Трампом и ближайшими советниками президента на прошлой неделе. Глава Объединенного комитета начальников штабов США предупредил, что большая операция против Ирана столкнется с трудностями, поскольку запасы боеприпасов США значительно иссякли в результате поддержки Израиля и Украины.
После обнародования материала в американской газете Трамп опубликовал в Truth Social сообщение по поводу запасов оружия.
Отдельно президент США подверг критике своего предшественника Джо Байдена и сравнил Зеленского с основателем крупнейшего цирка в США.
П.Т. Барнум – выдающийся американский предприниматель и шоумен 19 века, основатель легендарного цирка "Величайшее шоу на Земле". Известный как "Принц мистификаций" он стал символом экстравагантного маркетинга и громких рекламных кампаний. Его подходы к созданию зрелищ и искусному манипулированию вниманием публики заложили фундамент для современной индустрии развлечений и пиара.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне с Ираном.
Также "Комментарии" писали, что у Трампа могут быть большие проблемы из-за атаки США на Иран.