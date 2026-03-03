Президент США Дональд Трамп заявив про "практично необмежені" запаси боєприпасів США та різко розкритикував підтримку України за попередньої адміністрації. Американський лідер порівняв президента Володимира Зеленського з П.Т. Барнумом, який вважається легендарним американським шоуменом.

Трамп порівняв Зеленського з П.Т. Барнумом. Фото з відкритих джерел

За даними Washington Post, ситуація на Близькому Сході викликає занепокоєння серед американських військових, а Пентагон побоюється, що війна з Іраном може вийти з-під контролю. Американське видання вказує на слова генерала Дена Кейна, який висловив стурбованість під час зустрічі з Трампом та найближчими радниками президента минулого тижня. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США попередив, що велика операція проти Ірану зіткнеться з труднощами, оскільки запаси боєприпасів США значно вичерпалися в результаті підтримки Ізраїлю та України.

Після оприлюднення матеріалу в американській газеті Трамп опублікував у Truth Social повідомлення щодо запасів зброї.

"Запаси боєприпасів Сполучених Штатів, що мають середній та вище середнього рівня якості, ніколи не були більшими та кращими – як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести "вічно" і дуже успішно", — написав Трамп.

Окремо президент США розкритикував свого попередника Джо Байдена та порівняв Зеленського з засновником найбільшого цирку в США.

"Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України – на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався про її заміну. На щастя, я відновив військо під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги", — написав Трамп.

П.Т. Барнум — видатний американський підприємець та шоумен 19 століття, засновник легендарного цирку "Найвеличніше шоу на Землі". Відомий як "Принц містифікацій", він став символом екстравагантного маркетингу та гучних рекламних кампаній. Його підходи до створення видовищ та майстерного маніпулювання увагою публіки заклали фундамент для сучасної індустрії розваг і піару.

