Почему задержалась эвакуация Трампа: неожиданное объяснение

Президент США Дональд Трамп неожиданно объяснил, почему его эвакуация во время инцидента со стрельбой в Вашингтоне длилась дольше, чем ожидалось. По словам американского лидера, причиной стала его собственная реакция, ведь он хотел понять, что происходит в зале.

Дональд Трамп во время стрельбы в Вашингтоне. Фото из открытых источников

Во время интервью с Трампом на телеканале CBS News ведущая обратила внимание, что по стандартам безопасности вывод президента после угрозы обычно занимает считанные секунды, однако этого не произошло во время инцидента со стрельбой 25 апреля в отеле Washington Hilton. В ответ Трамп заявил, что сам задержал действия охраны.

"Это было связано со мной. Я хотел посмотреть, что происходит. Я был окружен замечательными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: "подождите, подождите, дайте посмотреть"", — ответил Трамп.

Напомним, что стрельба произошла во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. После звуков, похожих на выстрелы, агенты Секретной службы начали срочную эвакуацию присутствующих чиновников. На видео с места происшествия видно, что сначала охрана вывела вице-президента Джей Ди Венса, а через несколько секунд вернулась за Трампом. Также зафиксирован момент, когда президент США споткнулся при выходе из зала.

Подозреваемым в нападении стал 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Сообщается, что он арендовал номер в той же гостинице, где проходило мероприятие. Во время задержания у него обнаружили оружие.

