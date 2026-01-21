Трамп строит под Белым домом новый секретный бункер: что известно

Под Восточным крылом Белого дома снова проходит секретное строительство. По данным американских медиа, администрация Дональда Трампа реализует масштабный подземный проект, который может стать новым высокотехнологичным бункером. Это будет современная версия укрытия, впервые созданного еще при президентстве Франклина Рузвельта во время Второй мировой войны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После нападения на Перл-Харбор в 1941 году Франклин Рузвельт санкционировал постройку защищенного подземного комплекса. Публично о нем тогда не говорили и речь шла только о "реконструкции Восточного крыла". С годами это пространство эволюционировало в Президентский центр экстренных операций. Это укрепленный командный пункт, рассчитанный на переживание ядерной угрозы.

Именно здесь 11 сентября 2001 года скрывали вице-президента Дика Чейни, а позже помещение использовали для самых чувствительных решений в сфере безопасности, включая тайные международные поездки американских лидеров, в частности Джо Байдена в Украину.

Вид двери в Президентский центр чрезвычайных операций. Фото: Тина Гагер/Белый дом

Однако построенный бункер устарел с момента своей постройки. Теперь, более 80 лет спустя, старая инфраструктура демонтирована. По информации источников CNN, на ее месте создается нечто более масштабное. Белый дом подтверждает лишь то, что подземные работы являются "совершенно секретными" и их остановка может "поставить под угрозу национальную безопасность".

Официально реконструкцию связывают со строительством нового бального зала Трампа, стоимость которого уже выросла с 200 до 400 млн долларов. Известно, что к работам привлечены военные и компании в сфере безопасности. В частности, привлечена компания Clark Construction, специализирующаяся на строительстве объектов с повышенными требованиями к безопасности. Архитектурное наблюдение осуществляет бюро Shalom Baranes Architects, которое никогда не строило бальных залов, однако руководило восстановлением и фортификацией Пентагона после 11 сентября.

Что именно появится под Белым домом, пока неизвестно. Но CNN предполагает, что это будет высокотехнологичный бункер для президента США.

