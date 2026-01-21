logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп строит под Белым домом новый секретный бункер: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп строит под Белым домом новый секретный бункер: что известно

Под Белым домом возводят новый секретный бункер во времена Дональда Трампа.

21 января 2026, 09:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Под Восточным крылом Белого дома снова проходит секретное строительство. По данным американских медиа, администрация Дональда Трампа реализует масштабный подземный проект, который может стать новым высокотехнологичным бункером. Это будет современная версия укрытия, впервые созданного еще при президентстве Франклина Рузвельта во время Второй мировой войны.

Трамп строит под Белым домом новый секретный бункер: что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После нападения на Перл-Харбор в 1941 году Франклин Рузвельт санкционировал постройку защищенного подземного комплекса. Публично о нем тогда не говорили и речь шла только о "реконструкции Восточного крыла". С годами это пространство эволюционировало в Президентский центр экстренных операций. Это укрепленный командный пункт, рассчитанный на переживание ядерной угрозы.

Именно здесь 11 сентября 2001 года скрывали вице-президента Дика Чейни, а позже помещение использовали для самых чувствительных решений в сфере безопасности, включая тайные международные поездки американских лидеров, в частности Джо Байдена в Украину.

Трамп строит под Белым домом новый секретный бункер: что известно - фото 2

Вид двери в Президентский центр чрезвычайных операций. Фото: Тина Гагер/Белый дом

Однако построенный бункер устарел с момента своей постройки. Теперь, более 80 лет спустя, старая инфраструктура демонтирована. По информации источников CNN, на ее месте создается нечто более масштабное. Белый дом подтверждает лишь то, что подземные работы являются "совершенно секретными" и их остановка может "поставить под угрозу национальную безопасность".

Официально реконструкцию связывают со строительством нового бального зала Трампа, стоимость которого уже выросла с 200 до 400 млн долларов. Известно, что к работам привлечены военные и компании в сфере безопасности. В частности, привлечена компания Clark Construction, специализирующаяся на строительстве объектов с повышенными требованиями к безопасности. Архитектурное наблюдение осуществляет бюро Shalom Baranes Architects, которое никогда не строило бальных залов, однако руководило восстановлением и фортификацией Пентагона после 11 сентября.

Что именно появится под Белым домом, пока неизвестно. Но CNN предполагает, что это будет высокотехнологичный бункер для президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о бункерах Путина. Известно, где скрывается русский диктатор.

Также "Комментарии" писали, что Трамп отменил подписание соглашения с Украиной на 800 млрд долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2026/01/19/politics/east-wing-secret-bunker-construction-details
Теги:

Новости

Все новости