"Трамп точно не будет в выигрыше": как закончатся ядерные угрозы между США и РФ

Эскалация ядерной риторики между Вашингтоном и Москвой, которую в последние недели подпитывают заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, может неожиданно завершиться дипломатической инициативой Китая. Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Алексей Ижак в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что действия Дональда Трампа в вопросах ядерной политики не стратегически продуманы.

"На самом деле, Дональд Трамп почти всегда действует рефлекторно, и я сомневаюсь, что у него и его администрации есть любая стратегия. У него есть политические рефлексы, но они не имеют глубокого планирования. Соответственно, он реагирует на российские ядерные угрозы более эмоционально, чем рационально", — пояснил Ижак.

Эксперт убежден, что у ядерного противостояния между США и Россией нет шансов стать выгодным для Дональда Трампа. Единственным, кто может извлечь из этого пользу может стать Китай, использующий кризис для укрепления своих позиций в мировой политике.

"Я считаю, что вся эта ситуация закончится тем, что на арену выйдет лидер Китая Си Цзиньпин и скажет, что Пекин готов к коллективным переговорам о ядерной безопасности. От такой инициативы не смогут отказаться ни Трамп, ни Путин. Победителем в этой игре будет именно Си", – отметил эксперт.

По его словам, даже если инициатива Китая приведет к определенной стабилизации, Трамп политически проиграет, поскольку контроль над процессом перейдет в Пекин.

Напомним, что в октябре Россия провела испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Запуск совершили из архипелага Новая Земля в Арктике. Вскоре после этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны оставаться единственной страной, не проводящей ядерных испытаний, намекая на готовность Вашингтона восстановить их.

В ответ Путин заявил, что Россия также может приступить к подготовке к таким испытаниям, если США сделают первый шаг.

