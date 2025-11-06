"Трамп точно не буде у виграші": як закінчаться ядерні погрози між США та РФ

Ескалація ядерної риторики між Вашингтоном і Москвою, яку останніми тижнями підживлюють заяви президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, може несподівано завершитись дипломатичною ініціативою Китаю. Про це заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Олексій Їжак в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що дії Дональда Трампа в питаннях ядерної політики не є стратегічно продуманими.

"Насправді, Дональд Трамп майже завжди діє рефлекторно, і я сумніваюсь, що він та його адміністрація мають будь-яку стратегію. У нього є політичні рефлекси, але вони не мають глибокого планування. Відповідно, він реагує на російські ядерні погрози більше емоційно, ніж раціонально", — пояснив Їжак.

Експерт переконаний, що ядерне протистояння між США та Росією не має шансів стати вигідним для Дональда Трампа. Єдиним, хто може отримати від цього користь може стати Китай, який використає кризу для зміцнення своїх позицій у світовій політиці.

"Я вважаю, що вся ця ситуація закінчиться тим, що на арену вийде лідер Китаю Сі Цзіньпін і скаже, що Пекін готовий до колективних переговорів про ядерну безпеку. Від такої ініціативи не зможуть відмовитися ані Трамп, ані Путін. Переможцем у цій грі буде саме Сі", — зазначив експерт.

За його словами, навіть якщо ініціатива Китаю призведе до певної стабілізації, Трамп політично програє, оскільки контроль над процесом перейде до Пекіна.

Нагадаємо, що у жовтні Росія провела випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною силовою установкою. Запуск здійснили з архіпелагу Нова Земля в Арктиці. Невдовзі після цього Трамп заявив, що Сполучені Штати не повинні залишатися єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань, натякаючи на готовність Вашингтона відновити їх.

У відповідь Путін заявив, що Росія також може розпочати підготовку до таких випробувань, якщо США зроблять перший крок.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ЄС відреагували на ядерні погрози Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Дмитро Медведєв висміяв заяви Трампа про відновлення ядерних тестів.