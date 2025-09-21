Трамп тремя словами ответил, будет ли защищать Польшу и страны Балтии в случае нападения России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить помощь Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны России. На вопросы журналистов он ответил тремя словами: "Да, я помогу".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время общения со СМИ американского президента спросили, готовы ли Соединенные Штаты защищать Польшу и страны Балтии, то есть Латвию, Литву и Эстонию, если Москва продолжит агрессивные действия в регионе. В ответ Трамп коротко сказал, что США встанут в защиту стран-членов НАТО.

"Да, я помогу", – сказал Трамп.

Его заявление стало сигналом, что США готовы выполнить союзнические обязательства в Восточной Европе.

Комментарий Трампа прозвучал на фоне напряженности после нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. По данным местных властей, три самолета МиГ-31 без разрешения находились над Финским заливом около 12 минут. В ответ Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России.

Когда Трамп впервые реагировал на этот инцидент, президент США сказал, что "нам это не нравится", имея в виду действия России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония впервые в истории собирает экстренное заседание в Совбезе ООН из-за инцидента с Россией. Кроме того, Таллинн также обратился к НАТО по поводу консультаций через российские самолеты в эстонском воздушном пространстве.

"Комментарии" также писали, что НАТО готовит новые правила сбивания враждебных целей на фоне инцидента в Эстонии. Страны Балтии призывают следовать примеру Турции, ранее сбившей российский самолет в своем воздушном пространстве, однако некоторые другие члены НАТО не поддерживают таких шагов.