Трамп триумфует: какое решение в пятый раз провалил Сенат

Сенат США уже в пятый раз за этот год провалил голосование за резолюцию, которая могла бы ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа против Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

В материале говорится, 46 сенаторов высказались "за", но "против" были аж 51. Еще трое в голосовании не участвовали.

Сенатор Джон Феттерман был единственным демократов, который проголосовал "против", а Рэнд Пол — единственным республиканцем, проголосовавшим "за".

Журналисты отмечают, что провальный результат прогнозировался уже примерно через час после дебатов в Сенате.

Как известно, документ предусматривает "вывод вооруженных сил США из боевых действий на территории или против Ирана, которые не были санкционированы Конгрессом".

На данный момент это уже пятая резолюция, которую внесли демократы и которая направлена на ограничение действий Трампа в Иране без одобрения этих планов со стороны Конгресса США.

Также демократы говорят, что будут продолжать вносить на рассмотрение резолюции о военных полномочиях до тех пор, пока республиканцы не согласятся провести публичные слушания по Ирану.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ограничивать сроки возможного завершения войны с Ираном и отверг предположения о политической подоплеке своих решений. В интервью Fox News, на которое ссылается CNN, он подчеркнул: Вашингтон не испытывает давления во времени ни по вопросу перемирия, ни по поводу новых переговоров.

Ранее "Комментарии" писали — президент США Дональд Трамп вечером 21 апреля накануне истечения срока действия режима прекращения огня с Ираном объявил, что перемирие будет продолжено. Он написал об этом в соцсети Truth Social. О чем говорит решение Трампа и ситуация вокруг Ирана? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.