Трамп тріумфує: яке рішення вп'яте провалив Сенат

Сенат США вже вп'яте за цей рік провалив голосування за резолюцію, яка могла б обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".

Сенат США

У матеріалі йдеться, 46 сенаторів висловилися "за", але "проти" були аж 51. Ще троє у голосуванні не брали участі.

Сенатор Джон Феттерман був єдиним демократом, який проголосував "проти", а Ренд Пол — єдиним республіканцем, який проголосував "за".

Журналісти зазначають, що провальний результат прогнозувався вже за годину після дебатів у Сенаті.

Як відомо, документ передбачає "виведення збройних сил США з бойових дій на території або проти Ірану, які не були санкціоновані Конгресом".

На даний момент це вже п'ята резолюція, яку внесли демократи і спрямована на обмеження дій Трампа в Ірані без схвалення цих планів з боку Конгресу США.

Також демократи кажуть, що продовжуватимуть вносити на розгляд резолюції про військові повноваження доти, доки республіканці не погодяться провести публічні слухання щодо Ірану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру обмежувати терміни можливого завершення війни з Іраном і відкинув припущення про політичне підґрунтя своїх рішень. В інтерв'ю Fox News, на яке посилається CNN, він підкреслив: Вашингтон не зазнає тиску в часі ні щодо перемир'я, ні щодо нових переговорів.

Раніше "Коментарі" писали — президент США Дональд Трамп увечері 21 квітня напередодні закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене. Він написав про це у соцмережі Truth Social. Про що говорить рішення Трампа та загалом ситуація навколо Ірану? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.