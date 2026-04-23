Трамп тріумфує: яке рішення вп'яте провалив Сенат

Кравцев Сергей
Сенат США вже вп'яте за цей рік провалив голосування за резолюцію, яка могла б обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".
Сенат США Фото: з відкритих джерел
У матеріалі йдеться, 46 сенаторів висловилися "за", але "проти" були аж 51. Ще троє у голосуванні не брали участі.
Сенатор Джон Феттерман був єдиним демократом, який проголосував "проти", а Ренд Пол — єдиним республіканцем, який проголосував "за".
Журналісти зазначають, що провальний результат прогнозувався вже за годину після дебатів у Сенаті.
Як відомо, документ передбачає "виведення збройних сил США з бойових дій на території або проти Ірану, які не були санкціоновані Конгресом".
На даний момент це вже п'ята резолюція, яку внесли демократи і спрямована на обмеження дій Трампа в Ірані без схвалення цих планів з боку Конгресу США.
Також демократи кажуть, що продовжуватимуть вносити на розгляд резолюції про військові повноваження доти, доки республіканці не погодяться провести публічні слухання щодо Ірану.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру обмежувати терміни можливого завершення війни з Іраном і відкинув припущення про політичне підґрунтя своїх рішень. В інтерв'ю Fox News, на яке посилається CNN, він підкреслив: Вашингтон не зазнає тиску в часі ні щодо перемир'я, ні щодо нових переговорів.