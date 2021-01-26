Трамп учредил "Офис бывшего президента" во Флориде

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Оленка Клочко
Экс-президент Дональд Трамп учредил официальный офис "бывшего президента" в округе Палм-Бич во Флориде, сообщает издание FoxNews. Новосозданное учреждение будет заниматься перепиской, официальными заявлениями, выступлениями и другой публичной деятельностью Трампа.
Согласно первому официальному заявлению Офиса, его миссия — "продвижение интересов Соединенных Штатов и выполнение повестки дня администрации Трампа путем пропаганды и общественной активности".
Заявление Офиса Трампа. Фото: источник
Открытие Офиса состоялось 25 января, именно в тот день, когда демократы направили резолюцию об импичменте Трампа на рассмотрение в Сенат. Рассмотрение начнется 8 февраля, однако республиканцы, чья поддержка необходима для успешного голосования за резолюцию, все еще не дают свои голоса. Более того, они пытаются найти баланс между своими инвесторами-бизнесменами, которые стремятся дистанцироваться от Трампа, и избирателями, требующими наоборот его поддержки.
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