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Главная Новости Мир США Трамп учредил "Офис бывшего президента" во Флориде
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Трамп учредил "Офис бывшего президента" во Флориде

45-й президент США создал Офис, который будет представлять его интересы и заниматься продвижением его политики в ближайшие годы.

сегодня, 11:21
Автор:

Оленка Клочко

Экс-президент Дональд Трамп учредил официальный офис "бывшего президента" в округе Палм-Бич во Флориде, сообщает издание FoxNews. Новосозданное учреждение будет заниматься перепиской, официальными заявлениями, выступлениями и другой публичной деятельностью Трампа.
Согласно первому официальному заявлению Офиса, его миссия — "продвижение интересов Соединенных Штатов и выполнение повестки дня администрации Трампа путем пропаганды и общественной активности".

Трамп учредил "Офис бывшего президента" во Флориде

Заявление Офиса Трампа. Фото: источник

"Президент Трамп будет всегда и навеки чемпионом для Американского Народа", — подытожил Офис.

Открытие Офиса состоялось 25 января, именно в тот день, когда демократы направили резолюцию об импичменте Трампа на рассмотрение в Сенат. Рассмотрение начнется 8 февраля, однако республиканцы, чья поддержка необходима для успешного голосования за резолюцию, все еще не дают свои голоса. Более того, они пытаются найти баланс между своими инвесторами-бизнесменами, которые стремятся дистанцироваться от Трампа, и избирателями, требующими наоборот его поддержки.

Как ранее сообщалось, Трампа обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" и организации столкновений в Капитолии 6 января. По мнению, демократов, своими заявлениями о непризнании результатов выборов в США, Трамп призывал своих сторонников выходить на вооруженные протесты.
Процедура импичмента была начата демократами, когда поползли слухи о том, что Трамп собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году, однако его советник Джейсон Миллер опроверг эту возможность, заявив, что его единственная цель — это помочь республиканцам вернуть себе Палату представителей и Сенат.


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Источник: https://www.foxnews.com/politics/trump-creates-office-of-the-former-president-in-florida
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