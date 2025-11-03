logo_ukra

Трамп здивував відповіддю: чи готовий натиснути на РФ через заморожені активи

Дональд Трамп висловився про заморожені активи РФ

3 листопада 2025, 08:45
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі в дискусіях щодо заморожених російських активів як важіль переговорів. Про це глава Білого дому заявив із борту літака Air Force One.

Трамп здивував відповіддю: чи готовий натиснути на РФ через заморожені активи

Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел

На питання, чи планує Білий дім використати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.

"Я не займаюся цим. Думаю, Європа та Росія ведуть переговори. Я не залучений до цих дискусій", — зазначив американський лідер.

Варто зазначити, раніше головна прес-секретар Єврокомісії Паула Піньо у Брюсселі 27 жовтня повідомила журналістам, що у пропозиціях Європейської комісії із закриття ЄС фінансових потреб України у 2026-27 роках до наступного засідання Європейської ради 18 грудня будуть запропоновані різні варіанти джерел фінансування, з основним акцентом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Вашингтон має "досить ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ", але Штати не будуть "єдиною країною, яка не проводить випробування "ядерної зброї". Про це в інтерв'ю "CBS News" заявив президент США Дональд Трамп.

"У нас більше ядерної зброї, ніж у інших країн. Ми маємо щось зробити з денуклеаризацією", — сказав американський лідер.

За словами Трампа, він обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп знову похвалився, що його метод допоміг припинити вісім воєн у світі, але він не діє з Росією і поки що невідомо, як можна припинити війну в Україні.

Раніше "Коментарі" писали — Трамп заявив про "наслідки" для Сі Цзіньпіна: який крок не повинен зробити глава КНР.




