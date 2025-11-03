Трамп здивував відповіддю: чи готовий натиснути на РФ через заморожені активи

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі в дискусіях щодо заморожених російських активів як важіль переговорів. Про це глава Білого дому заявив із борту літака Air Force One.
Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел
На питання, чи планує Білий дім використати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.
Варто зазначити, раніше головна прес-секретар Єврокомісії Паула Піньо у Брюсселі 27 жовтня повідомила журналістам, що у пропозиціях Європейської комісії із закриття ЄС фінансових потреб України у 2026-27 роках до наступного засідання Європейської ради 18 грудня будуть запропоновані різні варіанти джерел фінансування, з основним акцентом.
За словами Трампа, він обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним.
