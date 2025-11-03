Трамп здивував відповіддю: чи готовий натиснути на РФ через заморожені активи

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі в дискусіях щодо заморожених російських активів як важіль переговорів. Про це глава Білого дому заявив із борту літака Air Force One.

Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел

На питання, чи планує Білий дім використати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.

"Я не займаюся цим. Думаю, Європа та Росія ведуть переговори. Я не залучений до цих дискусій", — зазначив американський лідер.

