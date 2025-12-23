logo

Трамп угрожает аннексировать Гренландию: появилась резкая реакция Макрона
Трамп угрожает аннексировать Гренландию: появилась резкая реакция Макрона

Эмманюэль Макрон резко отреагировал на угрозы Дональда Трампа по поводу аннексии Гренландии.

23 декабря 2025, 16:42
Автор:
Slava Kot

Slava Kot

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, отметив суверенитет острова и солидарность Европы с Данией. По словам французского лидера, вопрос территориальной целостности не может являться предметом геополитических торгов.

Трамп угрожает аннексировать Гренландию: появилась резкая реакция Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон в сообщении X заявил, что Гренландия принадлежит ее народу, а Дания выступает гарантом ее безопасности и международно признанного статуса.

"В Нууке я подтвердил непреклонную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии. Гренландия принадлежит своему народу. Дания выступает ее гарантом. Я присоединяюсь к голосу европейцев, выражая нашу полную солидарность", — написал Макрон.

Реакция Парижа стала ответом на очередные заявления Дональда Трампа, который с момента возвращения в Белый дом неоднократно утверждал, что США нуждаются в Гренландии из соображений национальной безопасности. Новый виток конфликта усилило недавнее назначение Трампом губернатора Луизианы от Республиканской партии Джеффа Лэндри специальным представителем США в Гренландии.

Сам же Трамп сказал, что "Дания не тратит никаких денег, а Гренландия не имеет военной защиты", намекая на возможный захват острова.

Гренландия является автономной территорией в составе Датского королевства с широкими полномочиями самоуправления. США еще с 19 века проявляли интерес к острову, а после Второй мировой войны предлагали Дании продать его.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США хотят переименовать Гренландию.

Также "Комментарии" писали о том, как Макрон сломал Орбана, а ЕС одобрил Украине помощь в 90 млрд евро.



Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2003391697808732561
