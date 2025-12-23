logo_ukra

Трамп погрожує анексувати Гренландію: з'явилася різка реакція Макрона

Емманюель Макрон різко відреагував на погрози Дональда Трампа щодо анексії Гренландії.

23 грудня 2025, 16:42
Slava Kot

Президент Франції Емманюель Макрон різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливої анексії Гренландії, наголосивши на суверенітеті острова та солідарності Європи з Данією. За словами французького лідера, питання територіальної цілісності не може бути предметом геополітичних торгів.

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон у дописі в соцмережі X заявив, що Гренландія належить її народу, а Данія виступає гарантом її безпеки та міжнародно визнаного статусу.

"У Нууку я підтвердив непохитну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії. Гренландія належить своєму народу. Данія виступає її гарантом. Я приєднуюся до голосу європейців, висловлюючи нашу повну солідарність", — написав Макрон.

Реакція Парижа стала відповіддю на чергові заяви Дональда Трампа, який з моменту повернення до Білого дому неодноразово стверджував, що США "потребують Гренландію" з міркувань національної безпеки. Нового витка конфлікту посилило нещодавнє призначення Трампом губернатора Луїзіани від Республіканської партії Джеффа Лендрі спеціальним представником США в Гренландії.

Сам же Трамп сказав, що "Данія не витрачає жодних грошей, а Гренландія не має військового захисту" натякаючи на можливе захоплення острова.

Гренландія є автономною територією у складі Данського королівства з широкими повноваженнями самоврядування. США ще з 19 століття виявляли інтерес до острова, а після Другої світової війни пропонували Данії продати його. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США хочуть перейменувати Гренландію.

Також "Коментарі" писали про те, як Макрон зламав Орбана, а ЄС схвалив Україні допомогу на 90 млрд євро.



Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2003391697808732561
