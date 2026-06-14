Трамп угрожает новым оружием США: он ему дал странное название "дискомбобулятор"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут иметь в своем арсенале новое секретное оружие направленной энергии, которое он назвал "дискомбобулятором".

Трамп заявил о "дискомбобуляторе". Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал изображение сгенерированное искусственным интеллектом. На картинке американский лидер стоит на борту авианосца, наблюдая за военными кораблями и истребителями США. В сообщении Трампа есть также угроза использовать новое секретное оружие США "дискомбобулятор".

"Вас дискомбобулируют", — заявил Трамп.

Трамп угрожает оружием, которое назвал "дискомбобулятор"

24 января Трамп в интервью New York Post Трамп заявил, что США якобы применяли эту технологию во время операции в Венесуэле 3 января, связанной с захватом Николаса Мадуро. Он описал его как "нелетальное секретное оружие", не раскрывая никаких технических деталей.

Позже в интервью американским медиа Трамп признал, что термин "дискомбобулятор" придумал сам и "очень этим гордится". Название "дискомбобулятор" (discombobulator) можно перевести как "сбивать с толку", "озадачивать" или "дезориентировать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал о новом секретном оружии США, о котором лму нельзя говорить. Хотя официальной информации о "дискомбобуляторе" нет, показания очевидцев в Венесуэле во время амеркианской операции частично совпадают с заявлениями Белого дома.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп заявил о готовности подписать мирное соглашение с Ираном. Однако Тегеран отрицал такие планы. Иран отметил, что готов к переговорам, однако пока они вдали от окончательного соглашения с США.