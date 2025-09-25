logo

Трамп унизил Эрдогана в Нью-Йорке: видео курьеза
НОВОСТИ

Трамп унизил Эрдогана в Нью-Йорке: видео курьеза

Кортеж Эрдогана остановила полиция в США из-за проезда Трампа. Турецкий президент отреагировал раздраженно.

25 сентября 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Трамп унизил Эрдогана в Нью-Йорке: видео курьеза

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

В Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН произошел инцидент с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и американских правоохранителей. Его кортеж остановили на улицах Манхеттена, чтобы освободить дорогу для проезда президента США Дональда Трампа.

23 сентября Эрдоган попал в курьезный инцидент, когда покидал штаб-квартиру ООН. Кортеж его автомобилей вынужден был остановиться из-за перекрытия движения для президентского эскорта Трампа. На видео из соцсетей видно, как турецкий лидер, окруженный охранниками, заметно раздражается, ожидая на тротуаре.

Охрана Эрдогана пыталась организовать проход к автомобилям турецкого лидера, однако американские полицейские решительно отказались снимать заграждения.

Этот эпизод произошел на следующий день после схожего инцидента с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Его кортеж также был задержан на улицах Нью-Йорка, пока полиция готовила проезд Трампа. В отличие от раздраженного Эрдогана, французский лидер отреагировал более спокойно. Камеры зафиксировали, как Макрон звонит к Трампу прямо с улицы.

"Угадай что, я сейчас жду на улице, потому что все заморожено из-за тебя", – сказал Макрон.

Французский президент заявил офицерам полиции, что пытался добраться до дипломатического представительства Франции после выступления на Генассамблее. В результате ему разрешили пройти, но только пешком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп трижды попал в конфуз, выступая в ООН.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае с Трампом во время выступления на Генассамблее ООН.



