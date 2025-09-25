Трамп унизил еще одного президента в Нью-Йорке (ВИДЕО)

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото из открытых источников

В ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке произошел курьезный случай с участием президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Его делегация была вынуждена ждать у тротуара из-за перекрытия движения для кортежа президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел у штаб-квартиры ООН на Манхеттене. Когда корейский лидер покидал здание, дорогу перекрыла полиция для проезда президентского эскорта Трампа. Ли Чжэ Мен вместе с охраной и командой остались на улице, ожидая снятия ограничений.

На видео из соцсетей видно, как охрана южнокорейского президента пыталась договориться с американскими стражами порядка, однако те решительно отказались снимать ограждения. В результате, когда кортеж Трампа проехал, Ли Чжэ Мен и его команда отправились пешком к автомобилям.

Это не первый случай, когда мировые лидеры оказываются в неудобной ситуации из-за передвижения Трампа в Нью-Йорке. Ранее в подобную ситуацию попал президент Турции Реджеп Эрдоган, который открыто раздражался из-за необходимости ждать проезда американского кортежа.

Днем ранее схожий инцидент произошел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который отреагировал более спокойно, чем Эрдоган. Французский лидер позвонил по телефону Трампу прямо с улицы, в шутку заявив, что вынужден ждать из-за перекрытого им движения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с самим Трампом на Генассамблее ООН произошел ряд курьезных случаев. Президент США отреагировал на них и обвинил ООН в "позорных" действиях против него.

