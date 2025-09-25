Трамп принизив ще одного президента у Нью-Йорку (ВІДЕО)

Під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку стався курйозний випадок за участю президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. Його делегація була змушена чекати на тротуарі через перекриття руху для кортежу президента США Дональда Трампа.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон. Фото з відкритих джерел

Інцидент трапився біля штаб-квартири ООН на Мангеттені. Коли корейський лідер залишав будівлю, дорогу перекрила поліція для проїзду президентського ескорту Трампа. Лі Чже Мьон разом із охороною та командою залишилися на вулиці, очікуючи зняття обмежень.

На відео з соцмереж видно, як охорона південнокорейського президента намагалася домовитися з американськими правоохоронцями, однак ті рішуче відмовилися знімати огорожі. У результаті, коли кортеж Трампа проїхав, Лі Чже Мьон та його команда вирушили пішки до автомобілів.

Це не перший випадок, коли світові лідери опиняються в незручній ситуації через пересування Трампа у Нью-Йорку. Раніше у подібну ситуацію потрапив президент Туреччини Реджеп Ердоган, який відкрито дратувався через необхідність чекати на проїзд американського кортежу.

Днем раніше схожий інцидент стався з президентом Франції Емманюелем Макроном, який відреагував спокійніше, ніж Ердоган. Французький лідер зателефонував Трампу прямо з вулиці, жартома заявивши, що змушений чекати через перекритий рух.

