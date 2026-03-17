Трамп уже объявил о победе над Ираном, но вдруг случилось непредсказуемое: чего не ожидали США

Президент США Дональд Трамп, не сдерживая эмоций, публично раскритиковал Иран за блокирование Ормузского пролива. Об этом американский лидер заявил во время обеда с членами правления Центра Трампа и Кеннеди.

Дональд Трамп считает, что блокирование стратегического транспортного пути нечестно, поскольку США якобы уже победили в войне против Ирана.

"Это даже нечестно с их стороны. Мы уже победили! Они не имеют права продолжать то, что они делают", — заявил глава Белого дома.

новый верховный лидер Ирана , аятолла Моджтаба Хаменеи, официально отверг предложения по мирному урегулированию конфликта, заявив, что переговоры с США и Израилем возможны только после их поражения и выплаты компенсаций. Эту информацию сообщило иранское чиновник, на которого ссылается Reuters.

в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля.




