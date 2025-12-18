Трамп в ближайшие часы может объявить новую войну: что известно

Американский журналист Такер Карлсон сделал заявление о вероятном начале войны США с Венесуэлой уже в ближайшие часы.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить о начале войны в обращении к нации ночью на 18 декабря. Об этом Карлсон сказал в подкасте Judging Freedom, сообщает Clash Report.

Вместе с тем журналист уточнил, что не знает точно, "произойдет ли это ли действительно". Но он утверждает, что один из конгрессменов заверил его, что "война начнется".

"Членов Конгресса вчера проинформировали о приближении войны, и об этом, возможно, объявит президент в своем обращении к нации сегодня в 09:00 (в 04:00 по киевскому времени – ред.)", — сказал Такер Карлсон.

Между тем, сам Дональд Трамп открыто о войне не говорит, но заявил о блокаде Венесуэлы.

"Это блокада. Мы не позволим пройти никому, кому не следует проходить. Помните, они отобрали у нас все права на энергоносители. Они забрали всю нашу нефть недавно, и мы хотим ее вернуть. Но они ее забрали. Они забрали ее незаконно", — сказал Трамп.

