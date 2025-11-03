logo_ukra

BTC/USD

107447

ETH/USD

3711.42

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Не тільки Венесуела: Трамп назвав країну, в яку можуть незабаром вторгнутися США
commentss НОВИНИ Всі новини

Не тільки Венесуела: Трамп назвав країну, в яку можуть незабаром вторгнутися США

Трамп не виключив вторгнення військ або авіаударів США Нігерією

3 листопада 2025, 07:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американський лідер Дональд Трамп підтвердив можливість військового втручання в Нігерію через нібито переслідування християн, про що він заявив напередодні. Причому не виключає як наземного вторгнення, і авіаударів.

Не тільки Венесуела: Трамп назвав країну, в яку можуть незабаром вторгнутися США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде наземна операція проти Нігерії чи авіаудари США через ситуацію з християнами, глава Білого дому відповів, що це справді може статися і він припускає багато різних варіантів.

Глава Білого дому також зазначив, що в Нігерії вбивають багато християн і США не дозволять цьому продовжуватись.

"У Нігерії вбивають рекордну кількість християн. І в інших країнах ситуація також дуже погана. Ви знаєте, у цьому регіоні все дуже погано. Вони вбивають християн і вбивають їх у дуже великій кількості. Ми не дозволимо цьому продовжуватися", — заявив американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на відмову Кремля йти на компроміси і розпочинати реальні переговори про мир в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що він поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп знову похвалився, що його метод допоміг припинити вісім воєн у світі, але він не діє з Росією і поки що невідомо, як можна припинити війну в Україні.                                                          

Раніше "Коментарі" писали — Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін знає про "наслідки" військових дій на Тайвані, але відмовився розкривати свої плани у разі вторгнення Китаю на острів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини