Не тільки Венесуела: Трамп назвав країну, в яку можуть незабаром вторгнутися США

Американський лідер Дональд Трамп підтвердив можливість військового втручання в Нігерію через нібито переслідування християн, про що він заявив напередодні. Причому не виключає як наземного вторгнення, і авіаударів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде наземна операція проти Нігерії чи авіаудари США через ситуацію з християнами, глава Білого дому відповів, що це справді може статися і він припускає багато різних варіантів.

Глава Білого дому також зазначив, що в Нігерії вбивають багато християн і США не дозволять цьому продовжуватись.

"У Нігерії вбивають рекордну кількість християн. І в інших країнах ситуація також дуже погана. Ви знаєте, у цьому регіоні все дуже погано. Вони вбивають християн і вбивають їх у дуже великій кількості. Ми не дозволимо цьому продовжуватися", — заявив американський лідер.

