Трамп вновь набросился с критикой на НАТО: детали
Трамп вновь набросился с критикой на НАТО: детали

Президента США до сих пор не покинула обида за недостаточную помощь от союзников в войне против Ирана

5 мая 2026, 12:50
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко высказался о союзниках по НАТО. Главе Белого дома не дает покоя тот факт, что Североатлантический альянс не поддержал США тогда, когда это было нужно, имея ввиду активную фазу операции против Ирана. Свое заявление американский лидер сделал в интервью Salem News Channel.

"Когда нам было нужно НАТО – они не были там для нас", — заявил президент США.

Американский лидер напомнил, что ранее США фактически полностью финансировали НАТО, и дал понять, что не верит в надежность союзников в случае большой войны.

"Если у нас когда-нибудь будет большая война или еще большая — я не верю, что они будут рядом с нами", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп вновь прошелся по президенту Украины Владимире Зеленском, назвав его "хитрым" и напомнив о напряженной встрече в Овальном кабинете. 

Дональд Трамп признался, что в целом нормально с Зеленским ладит, но упомянул одно исключение.

"Мне нравится Зеленский. Кроме того одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны", — сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025 года.

Отметим, в ходе этого же интервью Дональд Трамп заявил, что Украина несет потери на фронте, а держится только благодаря поставкам оружия.

Трамп прямо сказал о ситуации на поле боя: "Они теряют территорию", — но уточнил, что потери несет и Россия.

При этом он отметил, что именно доступ к оружию позволяет Украине воевать: "Они имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, замечательная техника или не совсем — они имеют возможность воевать", — заявил он.




Источник: https://salemnewschannel.com/watch/president-trump-talks-about-the-iran-war-nato-69f90e4dd0a910ec5eca7c05
