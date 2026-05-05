Трамп знову накинувся із критикою на НАТО: деталі

Президент США Дональд Трамп вкотре різко висловився про союзників по НАТО. Главі Білого дому не дає спокою той факт, що Північноатлантичний альянс не підтримав США тоді, коли це було потрібно, маючи на увазі активну фазу операції проти Ірану. Свою заяву американський лідер зробив в інтерв'ю Salem News Channel.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Коли нам було потрібне НАТО – вони не були там для нас", — заявив президент США.

Американський лідер нагадав, що раніше США фактично повністю фінансували НАТО і дав зрозуміти, що не вірить у надійність союзників у разі великої війни.

"Якщо у нас колись буде велика війна або ще більша — я не вірю, що вони будуть поряд з нами", — додав він.

Президент США Дональд Трамп знову пройшовся президентом України Володимиром Зеленським, назвавши його "хитрим" і нагадавши про напружену зустріч в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп зізнався, що загалом нормально з Зеленським ладнає, але згадав один виняток.

"Мені подобається Зеленський. Крім того, одного моменту в Білому домі, який був трохи агресивним з його боку", — сказав Трамп, маючи на увазі зустріч в Овальному кабінеті на початку 2025 року.

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що Україна зазнає втрат на фронті, а тримається лише завдяки постачанню зброї.

Трамп прямо сказав про ситуацію на полі бою: "Вони втрачають територію", але уточнив, що втрати зазнає і Росія.

При цьому він зазначив, що саме доступ до зброї дозволяє Україні воювати: "Вони мають можливість битися, тому що – незалежно від того, чудова техніка чи не зовсім – вони мають можливість воювати", – заявив він.



