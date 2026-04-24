Трамп все же решил дожать: какой стране могут приостановить членство в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа анализирует варианты привлечения к ответственности союзников по НАТО, не поддержавших американские операции в войне с Ираном. Речь идет, в частности, о возможных мерах по Испании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

СМИ отмечает, что официальный представитель США на условиях анонимности сообщил агентству о внутреннем электронном письме Пентагона, где рассматриваются варианты "наказания" для союзников по НАТО за нелояльность к стратегическим решениям США.

В частности, речь идет о возможности приостановления членства Испании в Альянсе. США также могут пересмотреть свою позицию по претензиям Великобритании на Фолклендские острова.

По словам американского высокопоставленного чиновника, в письме подробно разобраны политические варианты действий и высказано разочарование из-за нежелания или отказа некоторых союзников предоставить США доступ, базирование и право на пролет для войны с Ираном.

Стоит заметить, что ранее Дональд Трамп неоднократно намекал, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО после того, как союзники не присоединились к войне против Ирана. Однако теперь, по словам собеседника агентства, в упомянутом письме нет намека на то, что Штаты это сделают. Речь также не идет о закрытии американских баз в Европе.

