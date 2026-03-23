Трамп высмеял премьера Британии Стармера пародийным видео
НОВОСТИ

Трамп высмеял премьера Британии Стармера пародийным видео

Трамп опубликовал комедийный скетч, в котором высмеивается премьер Британии Кира Стармера.

23 марта 2026, 07:55
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social комедийный видеоскетч, в котором высмеивается премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В ролике британский лидер якобы паникует из-за возможного телефонного разговора с американским президентом.

Трамп высмеял Стармера в сатирическом видео. Фото из открытых источников

22 марта на странице Трампа в Truth Social появилось пародийное видео. Скетч показывает сцену в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. По сюжету Стармер нервничает перед звонком от Трампа и обращается за помощью к своему соратнику, спрашивая, что делать, если президент США начнет на него кричать.

"О Боже, а что, как Дональд на меня накричит? Что мне сказать, Лемми? Почему так трудно разговаривать с этим страшным, страшным, замечательным президентом", — спрашивает пародийный Стармер.

Дэвид Ламми советует Стармеру честно объяснить Вашингтону, что Лондон не может отправлять корабли в Ормузский пролив намекая, что британский премьер трус.

Ранее американский президент неоднократно критиковал позицию британского правительства по военным операциям против Ирана. В частности, Трамп заявлял, что разочарованный действиями Стармера после того, как Лондон отказался разрешить американской авиации использовать британские базы для ударов. Лидер США сравнивал британского премьера с Уинстоном Черчиллем, отметив, что нынешний руководитель страны "далек от его уровня".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал следующего главного врага США после "смерти Ирана".

Также "Комментарии" писали, что французский генерал грубо обругал Трампа в прямом эфире.



