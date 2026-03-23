Трамп висміяв прем’єра Британії Стармера пародійним відео

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social комедійний відеоскетч, у якому висміюється прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. У ролику британський лідер нібито панікує через можливу телефонну розмову з американським президентом.

Трамп висміяв Стармера у сатиричному відео.

22 березня на сторінці Трампа у Truth Social з’вилося пародійне відео. Скетч показує сцену у резиденції британського прем’єра на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні. За сюжетом, Стармер нервує перед дзвінком від Трампа і звертається по допомогу до свого соратника, запитуючи, що робити, якщо президент США почне на нього кричати.

"О Боже, а що, як Дональд на мене накричить? Що мені сказати, Леммі? Чому так важко розмовляти з цим страшним, страшним, чудовим президентом", — запитує пародійний Стармер.

Девід Ламмі радить Стармеру чесно пояснити Вашингтону, що Лондон не може відправляти кораблі до Ормузької протоки натякаючи, що британський прем’єр боягуз.

Раніше американський президент неодноразово критикував позицію британського уряду щодо військових операцій проти Ірану. Зокрема, Трамп заявляв, що розчарований діями Стармера після того, як Лондон відмовився дозволити американській авіації використовувати британські бази для ударів. Лідер США порівнював британського прем’єра з Вінстоном Черчиллем, зазначивши, що нинішній керівник країни "далекий від його рівня".

