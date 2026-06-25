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Трамп виставив новий ультиматум союзникам НАТО

Дональд Трамп заявляє, що хоче від НАТО "лояльності"

25 червня 2026, 07:19
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче від союзників щодо НАТО "лояльності". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна заява Трампа прозвучала під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп виставив новий ультиматум союзникам НАТО

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я просто хочу їх (НАТО – ред.) лояльності. Просто дайте нам невеликий поцілунок. Ми багато чого не хочемо. А вони кажуть: "Ні, ми не можемо цього зробити", – зазначив голова Білого дому.

Так Трамп відреагував на запитання журналіста про те, чого він хоче від союзників щодо НАТО, окрім того, що вони роблять зараз. Дональд Трамп у відповідь нагадав, що у Німеччині перебувають американські військові, і пов'язав питання лояльності до витрат союзників на оборону.

Зазначимо, під час цієї розмови Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "непогано справляється".

"Ну, у нього все досить добре. Послухайте, як не крути, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається. Дуже багато людей гине з обох боків, але, думаю, він непогано справляється. Послухайте, треба визнати, що він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди. У нього є бійці", — зазначив президент США.

Так Трамп відповів на запитання одного з журналістів, який був присутній на прес-конференції, чи вважає той, що "Зеленський зараз перемагає".

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