Трамп виставив новий ультиматум союзникам НАТО

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче від союзників щодо НАТО "лояльності". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна заява Трампа прозвучала під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Так Трамп відреагував на запитання журналіста про те, чого він хоче від союзників щодо НАТО, окрім того, що вони роблять зараз. Дональд Трамп у відповідь нагадав, що у Німеччині перебувають американські військові, і пов'язав питання лояльності до витрат союзників на оборону.
Зазначимо, під час цієї розмови Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "непогано справляється".
Так Трамп відповів на запитання одного з журналістів, який був присутній на прес-конференції, чи вважає той, що "Зеленський зараз перемагає".
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