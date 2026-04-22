Трамп выставил ультиматум по Ормузскому проливу: почему "соглашения с Ираном не будет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения с Ираном будет невозможно в случае разблокирования Ормузского пролива. Как сообщает портал "Комментарии", об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Иран хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт, "чтобы зарабатывать 500 миллионов долларов в день" и "чтобы сохранить лицо".

Глава Белого дома добавил, что он "полностью блокировал" Ормузский пролив, после чего, по его словам, к нему обращались иранцы с целью немедленного открытия пролива.

"Но, если мы это сделаем, соглашения с Ираном никогда не будет, разве что мы подорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!", — отметил президент США.

перспективы мирного соглашения между США и Ираном резко ухудшились после серии публичных заявлений президента Дональд Трамп, которые противоречили реальному ходу переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники администрации.

Еще накануне стороны, по данным СМИ, были близки к договоренностям о завершении конфликта. Однако ситуация изменилась после того, как Трамп начал комментировать переговоры в публичном пространстве, заявляя о якобы достигнутых договоренностях.

В частности, он утверждал, что Тегеран готов передать Вашингтону обогащенный уран и согласился на бессрочное прекращение ядерной программы. В то же время, иранские чиновники категорически опровергли эти утверждения и заявили, что никаких подобных решений не принимали и даже не готовятся к новому раунду переговоров.

