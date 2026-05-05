Трамп забыл свои критические слова о войне в Иране, всего через день после заявления

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп отказался от собственных заявлений по поводу войны в Иране, сделанных только за день до этого. Американский президент опроверг слова, что Соединенным Штатам могло быть выгодно не заключать соглашение с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что находится в постоянном контакте с иранской стороной и пытается "заключить выгодное соглашение". В то же время американский лидер допустил, что США могут не достигать договоренностей, если условия будут неприемлемыми.
Однако уже на следующий день, во время поездки в свой гольф-клуб в Дорале, президент представил другую версию событий. Он заявил журналистам, что "рассматривает новое мирное предложение от Ирана" и что Тегеран якобы "хочет договориться".
Когда журналисты напомнили, что "Минувшей ночью вы сказали, что нам лучше не заключать соглашение с Ираном", то Трамп отказался от своих слов.
