Трамп забыл свои критические слова о войне в Иране, всего через день после заявления

Президент США Дональд Трамп отказался от собственных заявлений по поводу войны в Иране, сделанных только за день до этого. Американский президент опроверг слова, что Соединенным Штатам могло быть выгодно не заключать соглашение с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что находится в постоянном контакте с иранской стороной и пытается "заключить выгодное соглашение". В то же время американский лидер допустил, что США могут не достигать договоренностей, если условия будут неприемлемыми.

"Я так занят звонками иранцев, пытаясь заключить выгодное соглашение. Им придется заключить плохое соглашение или они вообще не заключат сделку. Честно говоря, возможно, нам лучше вообще не заключать сделки", — сказал Трамп.

Однако уже на следующий день, во время поездки в свой гольф-клуб в Дорале, президент представил другую версию событий. Он заявил журналистам, что "рассматривает новое мирное предложение от Ирана" и что Тегеран якобы "хочет договориться".

Когда журналисты напомнили, что "Минувшей ночью вы сказали, что нам лучше не заключать соглашение с Ираном", то Трамп отказался от своих слов.

"Я этого не говорил. Я сказал, что если бы мы ушли прямо сейчас, им понадобилось бы 20 лет на восстановление. Но мы не идем прямо сейчас. Мы сделаем это так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2-5 лет", – сказал 79-летний президент США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп заявил, что уйдет с поста президента США. Американский лидер назвал неожиданную дату.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп оконфузился из-за карт по игре UNO. Его высмеяли иранцы из-за ошибки.