Трамп заявив, що піде з посади президента США: назвав несподівану дату

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед представниками малого бізнесу несподівано заговорив про терміни свого перебування при владі. Американський лідер заявив, що планує правити Сполученими Штатами ще 8-9 років, що відповідає близько двом термінам.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час заходу у Білому домі пожартував щодо положення нового закону, який має дозволити підприємствам відраховувати витрати на нові приміщення.

"Коли я піду з посади, скажімо, через 8 чи 9 років, я зможу ним користуватися. Я зможу користуватися ним сам", – пожартував Трамп та додав, "що нам ще довгий шлях, знаєте, це дуже ранній етап адміністрації, на якому мені подобається працювати. Я не жартую".

У залі слова президента зустріли сміхом, але частина американських медіа сприйняла їх як натяк на можливу політичну риторику або спробу протестувати реакцію суспільства. Правління Трампа ще 8 років означало б перевищення обмежень, встановлених 22-гою поправкою до Конституції США. Ця норма прямо забороняє обиратися президентом більше ніж двічі.

Згідно з Конституцією США другий і останній президентський термін Дональда Трампа, який розпочався 20 січня 2025 року, закінчиться 20 січня 2029 року. Він переміг на виборах 2024 року і обіймає посаду 47-го президента США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США вимагають усунути Трампа. Поставили під сумнів психічний стан американського президента через його неоднозначні заяви.

Також "Коментарі" писали, що колишній голова ЦРУ розкрив, як законно та швидко усунути Дональда Трампа з посади президента США.