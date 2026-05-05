Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Трамп заявив, що піде з посади президента США: назвав несподівану дату
Трамп заявив, що піде з посади президента США: назвав несподівану дату

Дональд Трамп розповів про можливість бути на посаді президента США ще два терміни.

5 травня 2026, 10:45
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед представниками малого бізнесу несподівано заговорив про терміни свого перебування при владі. Американський лідер заявив, що планує правити Сполученими Штатами ще 8-9 років, що відповідає близько двом термінам.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час заходу у Білому домі пожартував щодо положення нового закону, який має дозволити підприємствам відраховувати витрати на нові приміщення.

"Коли я піду з посади, скажімо, через 8 чи 9 років, я зможу ним користуватися. Я зможу користуватися ним сам", – пожартував Трамп та додав, "що нам ще довгий шлях, знаєте, це дуже ранній етап адміністрації, на якому мені подобається працювати. Я не жартую".

У залі слова президента зустріли сміхом, але частина американських медіа сприйняла їх як натяк на можливу політичну риторику або спробу протестувати реакцію суспільства. Правління Трампа ще 8 років означало б перевищення обмежень, встановлених 22-гою поправкою до Конституції США. Ця норма прямо забороняє обиратися президентом більше ніж двічі.

Згідно з Конституцією США другий і останній президентський термін Дональда Трампа, який розпочався 20 січня 2025 року, закінчиться 20 січня 2029 року. Він переміг на виборах 2024 року і обіймає посаду 47-го президента США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США вимагають усунути Трампа. Поставили під сумнів психічний стан американського президента через його неоднозначні заяви.

Також "Коментарі" писали, що колишній голова ЦРУ розкрив, як законно та швидко усунути Дональда Трампа з посади президента США.



Джерело: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-third-term-small-business-meeting-b2970284.html
