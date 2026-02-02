Трамп заговорил о преемнике: кто в будущем сможет завершать войны

Президент США Дональд Трамп видит ООН своим "преемником" в вопросе завершения мировых войн в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Когда меня уже не будет рядом, чтобы улаживать войны, это сможет сделать ООН. У нее огромный потенциал, просто огромный", — заявил Дональд Трамп.

Американский лидер также назвал ООН незаменимым институтом, особенно с учетом того, что его собственная роль на мировой арене якобы подходит к концу.

"Я думаю, что ООН не покинет Нью-Йорк и не покинет Соединенные Штаты", — добавил президент Соединенных Штатов.

